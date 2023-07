$!¡Delicias turcas en Panamá!

Frente a la Avenida Balboa, en ciudad de Panamá, la fonda El Turco de Eli Cemal ofrece la auténtica gastronomía de Turquía.

Esta pequeña cocina se ha hecho famosa por sus shawarmas y baklavas, pero sobre todo por el café que preparan en el tradicional pote de cobre, una técnica reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Para Cemal no hay secretos detrás de sus recetas, solo amor y gran apego a sus costumbres. “Soy el único 100% turco local que vende comida turca, creo que eso es un plus que acerca mucho más a las personas a mi cultura. Yéndonos a la práctica, debo decir que no importo nada desde mi país natal, yo uso ingredientes panameños, la diferencia es el método”, explica el cocinero, que empezó su negocio por extrañar aquellos sabores transcontinentales.

Composición y estilo

Pero ¿por qué esta cocina se ha cotizado tanto en Panamá? el chef Omar Alexis Sáez lo atribuye a la interesante experiencia al paladar que regala.

“Se caracteriza por los sabores fuertes y bien predominantes, extravagantes para algunos; tiene mucho carácter y, a diferencia de otras, utiliza muchas especias distintas para cada plato como: comino, paprika ahumada, orégano, canela, menta, etc.”, precisa Sáez.

Según el chef, es también muy saludable, pues integra cultivados de yogurt, verduras, frijoles, proteínas sanas como el cordero y el pollo, además de las hierbas.

En ella sobresale también el kebab, un rollo de carne ensartada en un delgado palillo de madera, que se cocina dándole vueltas.

Las sopas son otra gran manifestación de esta cultura y ocupan un lugar privilegiado; las más comunes son las de lentejas.

El faláfel, una croqueta de garbanzos o habas, es una opción muy buscada. Y, sin lugar a dudas, la estrella en muchas preparaciones es el pan pita que se rellena de todo lo anterior.

Entre los platos insignia están: El simit (gevrek o koulouri), börek, menemen y pilav.