De niña soñadora a bailarina profesional

Melissa Gaona es bailarina principal del Ballet Nacional de Panamá y profesora en distintas academias del país, donde comparte su experiencia y amor por la danza con nuevas generaciones. Su historia comenzó desde niña, cuando descubrió la danza en un encuentro formativo del entonces Instituto Nacional de Cultura.

“Mi familia no tenía relación con el arte, pero yo quedé enamorada de ese primer encuentro con la danza”, contó.

Su camino no ha sido fácil. Desde los ocho años, se enfrentó al exigente entrenamiento físico y técnico que demanda el ballet profesional; pero su deseo de perfeccionarse la llevó a estudiar en la Escuela Nacional de Danzas en Cuba, donde recibió formación intensiva y participó en encuentros con bailarines de México, Venezuela y Panamá.

Hoy, como bailarina principal del Ballet, mantiene una rutina exigente de cinco a seis horas de entrenamiento diario entre clases de ballet, preparación física especializada y ensayos. Más allá de su desempeño en escena, también se dedica a la enseñanza de jóvenes. Sus talleres y clases no solo buscan formar técnicamente, sino también transmitir valores de pasión, disciplina y amor por la danza.