De niña soñadora a bailarina profesional

Rodolfo Ferreira | Interpretación en la obra Don Quijote Pas de Deux, dónde estuvo acompañada del bailarín Edgar Santamaria.
ML | El Lago de Los Cisnes.
ML | Prácticas de ballet.
Maribel Salomón
18 de agosto de 2025

Melissa Gaona es bailarina principal del Ballet Nacional de Panamá y profesora en distintas academias del país, donde comparte su experiencia y amor por la danza con nuevas generaciones. Su historia comenzó desde niña, cuando descubrió la danza en un encuentro formativo del entonces Instituto Nacional de Cultura.

“Mi familia no tenía relación con el arte, pero yo quedé enamorada de ese primer encuentro con la danza”, contó.

Su camino no ha sido fácil. Desde los ocho años, se enfrentó al exigente entrenamiento físico y técnico que demanda el ballet profesional; pero su deseo de perfeccionarse la llevó a estudiar en la Escuela Nacional de Danzas en Cuba, donde recibió formación intensiva y participó en encuentros con bailarines de México, Venezuela y Panamá.

Hoy, como bailarina principal del Ballet, mantiene una rutina exigente de cinco a seis horas de entrenamiento diario entre clases de ballet, preparación física especializada y ensayos. Más allá de su desempeño en escena, también se dedica a la enseñanza de jóvenes. Sus talleres y clases no solo buscan formar técnicamente, sino también transmitir valores de pasión, disciplina y amor por la danza.

Inspiración y metas en ballet

ml | Su inspiración viene de sus maestros y compañeras, de las grandes figuras del ballet clásico y del deseo de superarse constantemente. Hoy vive su sueño: “Siempre quise ser bailarina principal, y gracias a Dios se logró. Ahora mi meta es mantener mi nivel y seguir evolucionando, disfrutando cada momento en el escenario con madurez y tranquilidad”.

¿Cuándo iniciar en el ballet?

ml | Gaona recomienda que los niños interesados en el ballet comiencen desde edades tempranas de 5 a 8 años, ya que la carrera requiere moldear el cuerpo desde pequeños y desarrollar habilidades específicas: flexibilidad, arcos en los pies, tendones fuertes y musculatura alargada. Aunque, aclaró que todo depende de la determinación del niño o la niña.

