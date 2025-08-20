“Cuéntame” conquista corazones: Álex Fernández y Majo Aguilar nominados a Mejor Canción Mariachi

El cantante Álex Fernández, orgulloso representante de la Dinastía Fernández y una de las voces jóvenes más destacadas de la música mexicana, celebra un momento histórico en su carrera al recibir su primera nominación a Premios Juventud en la categoría 'Mejor Canción Mariachi'.La nominación llega gracias a su interpretación de 'Cuéntame', un tema que Álex grabó junto a Majo Aguilar, unión que ha cautivado tanto a la crítica como al público. La colaboración entre dos herederos de grandes linajes musicales refuerza la vigencia del mariachi, combinando tradición y frescura en una propuesta que conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia de este género icónico.'Recibir mi primera nominación a Premios Juventud es una emoción enorme. Estoy muy agradecido con el público y con todos los que han apoyado mi música', afirmó Álex Fernández ‘Cuéntame’ junto a Majo es 'una canción muy especial para mí, porque representa nuestras raíces y el amor por el mariachi. Este reconocimiento me motiva a seguir trabajando, siempre con respeto a la tradición pero también con la ilusión de crecer y explorar nuevos caminos en mi carrera', agregó.