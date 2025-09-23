Cultura

Cuenta regresiva para Premios Juventud

La llegada de presentadoras, técnicos y artistas ha dinamizado el ambiente de Panamá como un punto estratégico

Cuenta regresiva para Premios Juventud
ML | Grabación de ‘Desiguales’ en la Ciudad de Las Artes.
Cuenta regresiva para Premios Juventud
Cortesía | Alfombra azul de los Premios Juventud.
Maribel Salomón
23 de septiembre de 2025

A solo dos días de la esperada gala de Premios Juventud 2025, la ciudad de Panamá ya vive un ambiente de fiesta y preparación.

Los ensayos comenzaron con intensidad y las presentadoras de Univisión, que tendrán un rol protagónico en la premiación, ya se encuentran en el país para unirse al equipo de producción y aportar su estilo a este evento internacional que celebra lo mejor de la música latina y las nuevas tendencias juveniles.

Como parte del ambiente cultural que rodea la gala, las presentadoras Adamari López, Karina Banda, Nancy Álvarez y Diana Danelys (conocida como ‘Amara la Negra’) sorprendieron al vestirse con la pollera panameña, el traje típico nacional, luciéndola con elegancia y despertando el orgullo del público local que ya sigue de cerca cada detalle previo al espectáculo.

El movimiento en torno a la gala ha sido evidente, con artistas como Farruko, Gloria Trevi, Yami Safdie, Kevin Aguilar y la boy band ‘DND’ integrada por cinco jóvenes de distintas nacionalidades. Además, técnicos que están afinando cada detalle de un show que promete poner a Panamá en el centro de la atención mundial.

En los próximos días se espera la llegada de más artistas y la confirmación de sorpresas que harán de esta edición de Premios Juventud una experiencia inolvidable tanto para quienes asistan en vivo como para la audiencia internacional.

El programa que reúne estilo, talento y conversaciones únicas

ml | El país no solo es anfitrión de esta importante premiación, sino también escenario de producciones paralelas. Uno de los ejemplos más notables hasta el momento es la grabación del programa Desiguales, transmitido por Univisión, que ha instalado su set en vivo en Ciudad de las Artes, integrando la cultura local al despliegue internacional junto al público panameño que se encuentra participando dentro de las grabaciones.

El programa es transmitido a las 3:00 p.m.

Tags:
música
|
Ceremonia
|
Premios Juventud
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR