Cuenta regresiva para Premios Juventud

A solo dos días de la esperada gala de Premios Juventud 2025, la ciudad de Panamá ya vive un ambiente de fiesta y preparación.

Los ensayos comenzaron con intensidad y las presentadoras de Univisión, que tendrán un rol protagónico en la premiación, ya se encuentran en el país para unirse al equipo de producción y aportar su estilo a este evento internacional que celebra lo mejor de la música latina y las nuevas tendencias juveniles.

Como parte del ambiente cultural que rodea la gala, las presentadoras Adamari López, Karina Banda, Nancy Álvarez y Diana Danelys (conocida como ‘Amara la Negra’) sorprendieron al vestirse con la pollera panameña, el traje típico nacional, luciéndola con elegancia y despertando el orgullo del público local que ya sigue de cerca cada detalle previo al espectáculo.

El movimiento en torno a la gala ha sido evidente, con artistas como Farruko, Gloria Trevi, Yami Safdie, Kevin Aguilar y la boy band ‘DND’ integrada por cinco jóvenes de distintas nacionalidades. Además, técnicos que están afinando cada detalle de un show que promete poner a Panamá en el centro de la atención mundial.

En los próximos días se espera la llegada de más artistas y la confirmación de sorpresas que harán de esta edición de Premios Juventud una experiencia inolvidable tanto para quienes asistan en vivo como para la audiencia internacional.