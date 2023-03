Cuco se une a la banda The Marías para el sencillo y video “Si Me Voy”

El cantautor mexicanoamericano Cuco estrenó, durante su gira por Estados Unidos, la canción “Si Me Voy” junto a María Zardoya, líder de la banda bilingüe nominada al Grammy, The Marías.

“’Si Me Voy’ es una gran combinación de energía y euforia que hace que la canción se sienta especial, colaborar con mis amigas The Marías fue una elección natural que se complementó con la canción de una manera única”, explica Cuco sobre el nuevo sencillo.

Este tema que llega después de “Best Disaster”, cuenta con la coproducción de Josh Conway de The Marías, donde Cuco armoniza con María Zardoya en español a través de esta balada.

“Si Me Voy” marca la primera colaboración de The Marías desde que recibieron una nominación al Grammy por su aparición en el álbum “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny en 2022.

Los artistas presentaron también el video musical con imágenes surrealistas, que estuvo dirigido por Carlos López Estrada y Jeff Desom, en donde presentan a Cuco atrapado en un bucle de tiempo frente a su casa mientras su vida pasa delante de él.

El sencillo llega al comienzo de su gira por Estados Unidos con boletería agotada en San Francisco, San Diego, Las Vegas, Ciudad de México, Chicago, Washington, D.C. y Nueva York.

El más reciente álbum de Cuco, “Fantasy Gateway”, que Pitchfork describió como un “brillo recién descubierto”, marca el comienzo de un nuevo capítulo en la carrera musical del joven artista.

A lo largo del proyecto de 12 canciones, Cuco reflexiona sobre sus experiencias como adolescente en el foco de atención hasta llegar a la edad adulta.

“Fantasy Gateway” incluye los sencillos lanzados anteriormente “Sitting In The Corner” junto a Kacey Musgraves and Adriel Favela, “Fin Del Mundo” con Bratty la balada psicodélica “Time Machine” y “Caution”, que llegó con imágenes creadas por Grin Machine y dirigida por Cole Kush.