Cuatro certámenes folclóricos reciben respaldo de MiCultura con aporte de B/. 55 mil

Con el propósito de salvaguardar el patrimonio inmaterial del país y promover la excelencia artística, el Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que destinó un aporte económico total de 55,000.00 balboas para respaldar la realización de cuatro importantes certámenes folclóricos nacionales.

Mediante una nota de prensa, la entidad señaló que el fondo institucional fue distribuido entre el Festival Nacional de la Pollera (B/. 25,000.00), el Concurso Nacional de Acordeón Victorio Vergara Batista (B/. 10,000.00), el Concurso Nacional de Violines Clímaco Batista Díaz (B/. 10,000.00) y el Concurso Nacional de la Camisilla, el Sombrero Pintao y de Junco (B/. 10,000.00).

Asimismo, del departamento de comunicación de MiCultura manifestaron que en la jornada dedicada al acordeón, en tributo al inmortal Victorio Vergara Batista, la institución celebró el talento de las nuevas y consolidadas generaciones de la música típica panameña.

Durante la velada se rindió un emotivo homenaje a los destacados artistas Keny y Kiara por su trayectoria musical, en un acto que contó con la presencia de la hija del «Mandamás» y de su nieto, Victorio Vergara, quien interpretó emblemáticas piezas de su abuelo, reviviendo memorables momentos del folclore.

En el certamen de ejecución, Juan De León obtuvo el primer lugar en la Categoría Juvenil, mientras que Isaac Pérez López se coronó triunfador en la Categoría Adultos.

Por su parte, en el Festival Nacional de la Pollera se exaltó la labor de figuras clave en la conservación de nuestras tradiciones, como la promotora Nedelka Díaz, el orfebre Ennio Ortiz y la artesana de mundillo Zenaida Rodríguez de González.

Las galardonadas por categoría fueron Estefanía Zevallos López (Pollera Montuna), Lía Madrid (Regional de Gala), Carmen Amada Pinzón (Sombreada Calada), Nelly Velasco (Marcada) y Ana Isabel Carrizo Castillo (Zurcida), quien además resultó merecedora del máximo galardón del certamen, el prestigioso Premio Margarita Lozano, tras el tradicional sorteo entre las triunfadoras.

En tanto, la provincia de Los Santos fue escenario del Concurso Nacional de Violines Clímaco Batista Díaz, evento patrocinado por MiCultura que rindió tributo al maestro Agustín Vergara por su invaluable contribución a la preservación de las tradiciones.

Tras la evaluación del jurado calificador, se alzaron con el primer lugar Naomy Medina en la Categoría Juvenil, Doris Sánchez en la Categoría Medallista y Abel Cerrud en la categoría máxima, Clímaco Batista.

Finalmente, el Concurso Nacional de la Camisilla, el Sombrero Pintao y de Junco confirmó el compromiso institucional de respaldar y premiar la maestría de las manos artesanas panameñas. En esta edición, los primeros lugares fueron otorgados a Johanna Judith Barrios en Sombrero de Junco (artesano: Justino Pérez), Jaime Pérez en Sombrero Pintao (artesana: María Mendoza) y Alejandro Zarzavilla Domínguez en Camisilla (artesano: Carlos González), cumpliendo el respaldo permanente del Ministerio de Cultura a los gestores y cultores que mantienen viva la identidad nacional.