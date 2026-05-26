Corto panameño Real obtiene nominación en los Premios Fugaz 2026

El cortometraje panameño “Real”, dirigido por Ana Grethel Solís, fue nominado a los Premios Fugaz 2026 en la categoría de Mejor Cortometraje Hispanoamericano, reconocimiento que forma parte de los principales galardones dedicados al cortometraje en España, informó Zeta Panamá

La producción competirá con “Entretiempo”, de Argentina; “La Barbarie”, de México; “Todos mis caminos son la destrucción”, de Perú; y “Una vez en un cuerpo”, de Colombia.

“Real” llega a esta nominación luego de haber obtenido el premio a Mejor Cortometraje Nacional en el Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá 2025, celebrado este año en Panamá.

La obra fue rodada en Nueva York con un equipo conformado íntegramente por mujeres, de acuerdo con la información difundida en la página oficial de la producción. Solís también se desempeña como actriz, cantante y productora.

La categoría de Mejor Cortometraje Hispanoamericano fue incorporada a los Premios Fugaz 2026 en 2025 con el objetivo de fortalecer los vínculos culturales y creativos entre España y América Latina. La selección de los nominados se realiza en colaboración con más de 20 festivales latinoamericanos.

La gala de premiación se realizará el próximo 22 de junio en la Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, con capacidad para mil asistentes.

Según la organización, en esta edición se presentaron más de 600 cortometrajes, evaluados por una comisión integrada por más de 1,800 profesionales del sector audiovisual.

Además, los Premios Fugaz ampliaron a 10 el número de nominados en la categoría de Mejor Cortometraje, como parte de los cambios implementados para esta edición.

Los premios fueron creados en 2017 por la organización CortoEspaña y actualmente cuentan con 21 categorías.

En nueve ediciones, el certamen ha entregado más de 150 galardones y ha reconocido trayectorias de figuras del cine español como Miguel Rellán, Javier Fesser, Daniel Sánchez Arévalo y Arantxa Echevarría, entre otros.