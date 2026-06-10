$!Conservación y restauración, claves para cuidar la biodiversidad

La protección de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas fueron los principales temas abordados durante la segunda edición de los Diálogos Mutis de Biodiversidad América Latina y el Caribe, donde autoridades y expertos coincidieron en la necesidad de acelerar las acciones para enfrentar la pérdida de especies y la degradación de los hábitats naturales.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, advirtió que “estamos viviendo una triple crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático y destrucción de hábitats. No podemos seguir perdiendo tiempo, debemos actuar ya”.

Entre los avances, Navarro mencionó la creación del Parque Nacional Sierra Llorona, la protección de nuevas áreas de importancia ecológica y los esfuerzos para restaurar ecosistemas degradados y conectar corredores biológicos que permitan preservar la fauna y flora del país.

Por su parte, Alicia Montalvo, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, señaló que los Diálogos Mutis buscan generar soluciones y fortalecer la cooperación regional para la conservación de los ecosistemas más importantes de América Latina y el Caribe.

Montalvo explicó que la iniciativa promueve el intercambio de conocimientos y experiencias para impulsar proyectos con la restauración ambiental, la conservación de especies y el uso sostenible de los recursos naturales.