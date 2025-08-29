Congreso Panameño de Museos será en septiembre

El próximo mes, Panamá se convertirá en escenario de un encuentro clave para el futuro del sector museístico.

La Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá anunció la realización del Congreso Panameño de Museos 2025, que se llevará a cabo del 8 al 10 de septiembre bajo el lema “Hacia la sostenibilidad y la resiliencia”.

Este congreso tiene como objetivo crear un espacio de diálogo entre profesionales y colaboradores de los museos, con el propósito de fortalecer la conservación del patrimonio cultural del país. Con más de 60 instituciones museísticas integradas en la red, el evento se plantea desde una perspectiva práctica y adaptada a la realidad panameña, combinando experiencias locales e internacionales.

Entre los ejes temáticos del congreso se destacan expertos del ámbito cultural que compartirán su conocimiento y experiencia. La Dra. Eloisa Pérez Santos, de España, expondrá cómo la evaluación puede convertirse en una estrategia clave para la sostenibilidad de los museos.

Por su parte, la Dra. Bernarda Delgado, arqueóloga peruana y directora del Museo de Sitio Túcume, presentará su experiencia en investigación como motor de resiliencia para estas instituciones. Finalmente, el Dr. Ricardo Rubiales, de México, experto en la creación de museos y educación, hablará sobre cómo los programas públicos pueden servir como herramientas de innovación y diálogo.

El programa del congreso se desarrollará en dos fases. Los días 8 y 9 de septiembre, el Marriott Albrook será la sede de exposiciones internacionales, ponencias locales, presentaciones de pósteres académicos y mesas redondas.

El 10 de septiembre, las actividades se trasladarán a la Ciudad del Saber y otras instituciones, donde se impartirán talleres prácticos a cargo de los ponentes internacionales y se realizarán visitas guiadas “behind the scenes” a distintos museos y centros de visitantes.

En cuanto a la inversión, las tarifas de inscripción son de $40.00 para estudiantes con documentación, $75.00 para miembros de la Red de Museos y $125.00 para el público en general y profesionales no afiliados.

Se ha establecido una tarifa especial para estudiantes que presenten un póster académico, así como un beneficio exclusivo para los socios del Club La Prensa, quienes podrán inscribirse por B/. 75.00 si completan su registro en línea entre el 1 y el 20 de agosto.

Los pagos podrán realizarse mediante Yappy en el directorio @redmuseospanama, o a través de ACH, depósito bancario o cheque en la cuenta de ahorros 04-74-98-990850-7 del Banco General, a nombre de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá. Quienes deseen conocer la agenda detallada o registrarse pueden ingresar a redmuseospanama.org o seguir las redes sociales de la red.