Condenan al actor Russell Brand a más de 10 años de cárcel por violación y agresiones sexuales

El comediante británico Russell Brand fue condenado este lunes a más de 10 años de prisión por una serie de delitos sexuales, incluida una violación, en una audiencia en la que el juez le dijo que había sido un “depredador sexual” protegido por la fama.

Brand, de 51 años y convertido en un influencer religioso y conspiracionista, no mostró ninguna emoción cuando el juez Joel Bennathan pronunció la pena luego de mencionar que había actuado con una “arrogancia asombrosa” y mostrado “desprecio” por sus víctimas, que habían sufrido un daño significativo y duradero.

“Hace unos veinte años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual”, declaró Bennathan.

Rindiendo homenaje a la “valentía” de las mujeres que dieron el paso de denunciar, el juez le dijo a Brand que había actuado “como quería y cuando quería, sin trabas por las normas según las cuales viven las personas decentes”.

Su esposa, Laura Gallacher, con quien tiene tres hijos, se desplomó en su asiento del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, cuando se anunció la condena de 10 años y seis meses.

“Estaremos bien”, le dijo Brand a su esposa, que lo ha apoyado durante este juicio, mientras lo conducían a los calabozos.

La estrella caída en desgracia fue declarada culpable por un jurado la semana pasada de una violación y tres agresiones sexuales cometidas contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

La sentencia marca la caída definitiva de una carrera en el mundo del espectáculo, marcada por los escándalos, en la que llegó a encarnar la cultura del “todo vale” de la televisión y la radio británicas de los años 2000.

Brand, que se ha reinventado como gurú cristiano en línea, sostenía un rosario y se santiguó antes de que una de sus víctimas leyera personalmente su declaración detrás de una mampara.

La mujer dijo que había quedado “traumatizada” por la agresión en un bar de Londres en 2004.

“Durante muchos años, mientras su estrella ascendía, era imposible dejar de verlo en todos los medios, siendo celebrado por su comportamiento repugnante hacia las mujeres, como si todo fuera una broma”, declaró ante el tribunal.

Brand la escuchó impasible, mirando al frente.

- “Celebrado” -

Una segunda mujer, una fan de 21 años a la que violó en 2009 después de que se conocieran en uno de sus espectáculos, declaró ante el tribunal que sentía que simplemente “no se la creería” si lo denunciaba.

“Su fama, riqueza e influencia crearon un desequilibrio de poder que me hizo sentir impotente”, dijo, añadiendo que las consecuencias de la violación habían “afectado casi todos los aspectos de mi vida”.

La audiencia tuvo lugar mientras el primer ministro Andy Burnham decía que la valentía de las víctimas provocaría cambios más amplios en el sistema judicial.

En su veredicto de la semana pasada, el tribunal absolvió a Brand de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.

Brand se enfrenta a nuevas investigaciones después de que la policía de Londres anunciara que estaba investigando denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres.

Desde Channel 4 hasta MTV, el cómico de aspecto roquero trabajó para grandes grupos mediáticos británicos en la década de 2000, donde su obsesión con el sexo contribuyó a su notoriedad.

Brand negó los cargos, pero admitió haber sido “extremadamente promiscuo” y haber utilizado su fama para acceder al sexo.

Durante el juicio en el que testificaron las seis mujeres que lo denunciaron, la fiscalía describió a Brand como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

“Utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas”, dijo en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.

Brand, que estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry, cuenta con millones de seguidores en las redes sociales.