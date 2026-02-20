“Comparsódromo” se hará en el Casco

El Casco Peatonal se transformará en una gran fiesta cultural este domingo, 22 de febrero, con la celebración del Comparsódromo, un evento gratuito que promete rescatar las tradiciones populares panameñas.

Desde las 11:00 a.m., el Mercado San Felipe Neri será el epicentro de una jornada familiar donde el colorido de las comparsas y los ritmos de salsa, soca y calipso serán los protagonistas, buscando que “la memoria colectiva se transforme en una experiencia interactiva”.

Los organizadores explicaron que la agenda está cargada de sabor y talento, iniciando con una vereda gastronómica afrocaribeña y un bazar de emprendedores. El plato fuerte será el desfile y competencia de comparsas icónicas como Los Arrabaleros de Santa Ana y Los Pumas de Arraiján.

Bajo la animación de Franklyn Robinson, la jornada cerrará con orquestas en vivo de combos nacionales, consolidando al Casco como un punto clave para el turismo y la identidad nacional. El evento será una oportunidad para disfrutar de delicias como patí, plantintá, mariscadas y más.