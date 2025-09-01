“Coco 2”: Todos los detalles de la esperada secuela de Pixar

La historia de Miguel, el niño mexicano que tiene el sueño de convertirse en músico y termina en la Tierra de los Muertos, tendrá una secuela: “Coco 2”.

Durante el evento Destination D23, Disney Pixar dio a conocer el calendario de sus próximos proyectos. Entre los que más llamaron la atención fue “Coco 2”, una de las películas más esperadas por el público latinoamericano.

Tras el éxito de “Coco” en 2017, en el que se retrata la cultura mexicana con la tradición del Día de Muertos, ahora el estudio sorprendió con el anuncio de que Miguel regresa a la pantalla con una nueva historia. ¿Cuándo se estrena Coco 2?

De acuerdo con Pixar, la secuela de esta cinta está programada para estrenarse en 2029.

Aunque no se dieron a conocer detalles de la trama, se espera que en los próximos meses el estudio revele más información sobre el regreso de Miguel y su familia.

Este proyecto forma parte de un calendario ambicioso de estrenos que incluye:

“Toy Story 5” de Andrew Stanton | 19 de abril de 2026

“Hoppers” de Daniel Chong | 6 de marzo de 2026

“Los Increíbles 3” | 2028