Cinco cosas destacadas de la Semana de la Moda masculina de París

Lo nuevo de Jonathan Anderson para Dior, la primera colección masculina de Sarah Burton para Givenchy o la propuesta de aires chicanos de Willy Chavarria serán algunos de los momentos destacados de esta Semana de la Moda de París, que empieza el martes.

- "Masculinidad híbrida" -

Durante seis días, unas 70 marcas desvelarán sus nuevas colecciones masculinas para la próxima primavera-verano.

Los cambios que sacudieron al sector el año pasado con nuevos creativos al frente de legendarias casas, como Chanel y Dior, empiezan a quedar lejos y las expectativas son más bien cómo se asentará el estilo de estos diseñadores.

La convulsa actualidad geopolítica podrá verse reflejada en las pasarelas.

"Cuando las relaciones sociales, culturales, incluso en la política, se vuelven más complejas, siempre se traduce en una respuesta mucho más creativa", explica para AFP Patrick Clark, editor de moda de la revista GQ France.

En su opinión, "hay una auténtica voluntad en el hombre de cuestionar los códigos y las técnicas que suelen reservarse al ámbito de la moda femenina y que, ahora, se incorporan y se asumen en la moda masculina".

El resultado será una moda que vaya hacia una "masculinidad emergente, más híbrida", como ya empezó a verse en ediciones pasadas, con siluetas masculinas más románticas, al estilo dandi.

- Anderson en el foco -

Jonathan Anderson volverá a estar en el centro de atención con su tercera colección masculina en Dior, tras haber mostrado en enero una propuesta que mezclaba toques aristocráticos y punk.

El norirlandés de 41 años, considerado uno de los niños prodigio de la moda y reconocido por su desbordante creatividad, podría volver a deslumbrar con sus combinaciones improbables.

"Me gusta lanzar ideas al azar y ver qué funciona. No me importa fracasar o equivocarme. Lo que sobre todo no quiero, es crear algo banal", explicaba recientemente al diario francés Le Monde.

El desfile, programado para el miércoles a las 14H30 (12H30 GMT), fue adelantado a las 9H00 (7H00 GMT) de la mañana, debido a la ola de calor que azota estos días a Francia.

Junto al Dior de Anderson, el otro momento más esperado de la semana será el de Louis Vuitton, el martes, donde probablemente Pharrell Williams desplegará todo su ingenio en aras de un desfile espectacular plagado de estrellas.

- Aires nuevos en Givenchy y Celine -

La británica Sarah Burton presentará su primera colección masculina para Givenchy, en la categoría de "presentación", casi dos años después de su nombramiento.

"Veremos mucho tailoring [confección], muchas prendas en 3D, piezas con mangas...", pronostica Marc Beaugé, director de la revista francesa L'Étiquette, para esta creadora, conocida por su dominio de la sastrería y por haber firmado el vestido de novia de Kate Middleton.

Bajo la dirección artística de Michael Rider, Celine será uno de los desfiles más seguidos. El estilista estadounidense, de regreso a esta casa después de una década en sus talleres en los años 2010, presentará el domingo su primera colección masculina.

En Hermès, tras el adiós de Véronique Nichanian tras casi cuatro décadas al frente de las colecciones masculinas, los diseños del sábado correrán a cargo del estudio a la espera del debut de Grace Wales Bonner en enero.

- El activista Willy Chavarria -

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un nombre que está ganando peso en París tras triunfar en Nueva York, desfilará por cuarta vez en la capital francesa.

En enero mostró su colección llena de sastrería impecable y piezas de aire retro, en un show entre película, concierto y desfile. Y el año pasado otra presentación dio mucho que hablar cuando salieron varios hombres tatuados arrodillados, recordando a las imágenes de las cárceles en El Salvador.

Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa LGBTQ, integra a menudo en sus desfiles a cantantes superconocidos, como el colombiano J Balvin, la chilena Mon Laferte o el grupo latino Santos Bravos.

- Nuevos talentos -

Entre todas estas célebres marcas, también figuran jóvenes diseñadores emergentes, como la belga Meryll Rogge, directora artística de la italiana Marni, que mostrará su colección masculina en París con su propia marca epónima. En sus propuestas experimenta con los tejidos y mezcla códigos masculinos y femeninos.

El japonés Soshi Otsuki, ganador el año pasado del prestigioso premio LVMH, traerá probablemente sus trajes fluidos, inspirados en la tradición nipona.

"Las generaciones jóvenes encarnan perfectamente el lema de creatividad, autenticidad, naturalidad e historia personal" que integran en sus colecciones, afirma Patrick Clark, de GQ France.

La española Sonia Carrasco y sus trajes con costuras a la vista, así como la marca brasileña P_Andrade también están presentes en el calendario oficial.