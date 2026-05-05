Chiricano de 110 años es validado entre los más longevos del mundo

Juan Bautista Quiroz Pití, oriundo de Cochea en Boquete, Chiriquí, fue reconocido oficialmente por LongeviQuest como uno de los hombres más longevos del planeta, tras la validación de su edad el pasado 4 de mayo de 2026.

Según el registro internacional, Quiroz Pití ocupa el puesto 171 entre las personas más ancianas del mundo y el 17 entre los hombres más longevos vivos. Además, es actualmente la persona viva de mayor edad en Panamá y figura entre los 10 panameños más longevos de la historia documentada.

LongeviQuest describió su historia desde que nació el 29 de agosto de 1915, creciendo en un entorno rural marcado por el trabajo agrícola y la vida en familia.

Su caso fue investigado y verificado por los especialistas James Roberts y Fabrizio Villatoro, de LongeviQuest, quienes confirmaron su edad como supercentenario, es decir, una persona que ha alcanzado o superado los 110 años.

Tras el fallecimiento de su esposa en 2010, Quiroz Pití se retiró de las labores agrícolas y desde entonces reside con su familia.

La historia de Juan Bautista Quiroz Pití no solo refleja una vida extensa, sino también un testimonio de resiliencia, trabajo rural y vínculos familiares que han marcado más de un siglo de historia en Panamá.