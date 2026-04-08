Jhonathan Chávez sigue rompiendo fronteras y esta vez lo hará compartiendo tarima con los herederos directos del “Cacique de la Junta”, Diomedes Díaz. En un junte histórico, Chávez unirá su acordeón al talento de Rafael Santos y Martín Elías Jr. en el evento “La Gran Parranda Panamá & Colombia”, que será en Santiago de Veraguas el 17 de abril y el Estadio Rod Carew, el sábado 18.

Para el tipiquero panameño, este encuentro es un sello de oro en su estrategia de internacionalización tras conquistar escenarios en Colombia y Miami.

“Para mí es especial poder compartir escenario con la dinastía de Diomedes Díaz. Son artistas que hoy continúan un legado que ha marcado a muchas generaciones, y poder coincidir en Panamá es parte del camino que estamos construyendo para llevar nuestra música a otros escenarios”, destacó Chávez.