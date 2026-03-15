Centro Cultural en Penonomé alcanza 55% de avance en su construcción

El Ministerio de Cultura de Panamá informó que el proyecto de construcción del Centro Cultural Estelina Tejeira registra un avance del 55%, según el más reciente informe técnico tras una inspección realizada por el equipo de infraestructura de la institución.

Durante el recorrido también participaron el secretario de Metas, José Ramón Icaza, y miembros de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional de Panamá, encabezados por su presidente, el diputado José Pérez Barboni.

El proyecto, ubicado en el distrito de Penonomé, inició su construcción en enero de 2025 y representa una inversión de 10.9 millones de dólares. El monto contempla las etapas de estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción, además del mobiliario y equipamiento del recinto.

El complejo arquitectónico contará con auditorio, estacionamientos, cafetería y salones de clases. Una vez finalizado, el centro recibirá a estudiantes interesados en disciplinas como música, artes plásticas, danza y teatro, entre otras expresiones artísticas.

La inspección tuvo como objetivo verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución de la obra y asegurar que el proyecto avance conforme a los términos establecidos en el contrato, con miras a su futura entrega a la comunidad de la provincia de Coclé.