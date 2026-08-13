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jueves, 13 agosto 2026
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Celebrarán la Semana Nacional del Folclore con agenda gratuita
Para acceder a los boletos de los eventos, deberán registrarse en los enlaces de MiCultura
ML | Un grupo de personas con indumentaria folclórica en desfile.
Zulema Emanuel
13 de agosto de 2026
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