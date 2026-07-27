Carlos Vallarino trae producción latina

El cantautor Carlos Vallarino presenta su segundo álbum de estudio, “Rumba para la tristeza”. El artista reúne en este disco una mezcla de sonidos latinoamericanos que resaltan sus raíces, incorporando géneros como el tamborito panameño, el merengue y la rumba flamenca, con una visión fresca y contemporánea.

El álbum incluye colaboraciones como la participación de su padre en el tema “Lo que nace de un suspiro” y del músico español Chicky Lora en la canción que da nombre al disco, “Rumba para la tristeza”. También presenta una nueva versión de “Ojos Chinos”, del Gran Combo, junto a Paulo Soto.

La producción estuvo a cargo de Dominic Moreno en Echo Sound Studios y contó con la participación de músicos de trayectoria internacional, entre ellos Raniero Palm y Rober Fighetti, galardonados con premios Grammy y Latin Grammy. La masterización fue realizada por Pablo Governatori, también ganador de estos reconocimientos.

“Rumba para la tristeza” ya está disponible en Spotify, Apple Music, y más.