Carín León anuncia la séptima y última fecha a su histórica temporada en la Sphere de Las Vegas

El cantautor mexicano Carín León, confirmó su séptima y última fecha en la Sphere de Las Vegas, tras una demanda sin precedentes, cerrando su histórica temporada el 10 de septiembre de 2026 bajo la producción de AEG Presents.

El nativo de Hermosillo, Sonora (México), abre la taquilla para esta nueva fecha, que permitirá a los fans ver al primer artista latino presentarse en ese innovador recinto.

“La preventa para esta fecha comenzará el 22 de octubre a las 12 p.m. PST y la venta general estará disponible el 24 de octubre a las 12 p.m. PST. Los fans podrán registrarse para acceso prioritario a la preventa en www.carinleonlive.com/sphere”, informaron los productores.

La nueva fecha se suma a las previamente anunciadas para los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2026, durante el fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos, y los días 11, 12 y 13 de septiembre, que coinciden con las celebraciones de las fiestas patrias mexicanas en Las Vegas.

Los últimos boletos para los espectáculos del fin de semana del 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 se pueden adquirir en www.carinleonlive.com/sphere.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de vivir el debut de Carín León en la Sphere como verdaderos VIPs. Un número limitado de Paquetes VIP de Viaje están disponibles a través de carinleon.100xhospitality.com.

Los paquetes incluyen una estadía de dos noches en The Venetian Resort Las Vegas, entradas VIP reservadas y mercancía exclusiva.

Esta será la única oportunidad que tendrán los fans del tres veces ganador del Latin Grammy de ser parte de la historia de la música latina en vivo, con el debut de Carín León en la Sphere.

Con este ciclo, Carín León establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos. El artista hace historia al convertirse en el primer intérprete de habla hispana en presentarse en ese recinto revolucionario, consolidándose como un pionero que abre las puertas a la música en español a nivel global y como una de las voces más influyentes de la música latina en el mercado estadounidense.