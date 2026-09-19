Cardi B dice que está planeando una gira “enorme” para 2027

La intérprete de “Bodak Yellow”, Cardi B, organizó una sesión en X Spaces el jueves, la víspera de su actuación en el iHeartRadio Music Festival de 2026, y reveló que tiene “muchísimas ideas” para lo que está por venir.

“He estado conversando con algunas personas que me están ayudando con mis proyectos actuales”, compartió Cardi, según Z100 New York. “Tengo muchísimas ideas y se están escribiendo muchas cosas”.

La artista compartió que, junto a su socio comercial, ha estado planeando otra gira como artista principal tras su *Little Miss Drama Tour*, y que tiene previsto incluir a Europa entre las paradas.

La primera gira de Cardi batió récords y vendió 453.000 entradas para sus 35 fechas en 32 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Aún no se dispone de más detalles sobre la gira.