Caravana de Asistencia Social realizará jornada de compras solidarias este 26 de noviembre

La Caravana de Asistencia Social anunció una jornada especial de compras navideñas que se llevará a cabo este miércoles, 26 de noviembre, en Modart, ubicado en el PH Marbella 47, de 2:30 p.m. a 7:30 p.m.

Según la organización, durante el evento “un porcentaje de tus compras se destinará a nuestras obras de beneficencia”, con el objetivo de apoyar a personas en situación de necesidad.

La actividad busca incentivar a la ciudadanía a adelantar sus compras de temporada mientras contribuye a la labor social que realiza la entidad.

La Caravana de Asistencia Social invitó al público a participar y señaló: “Te esperamos para celebrar la magia de la Navidad juntos”.