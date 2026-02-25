Cantarán en el Vive Latino en México

Los artistas Mar María y Carlos Vallarino aterrizarán en el legendario Festival Vive Latino los días 14 y 15 de marzo.

Mar María cuenta que esta oportunidad surgió tras su destacada participación en el Mercado Musical Centroamericano en Costa Rica, un espacio de “ruedas de negocios” que les abrió las puertas de la industria internacional.

Confiesa que la noticia ha sido un torbellino: “Nos tiene contentos, emocionados, nerviosos... es una serie de emociones en una licuadora mezcladas”, señaló la artista sobre este salto a la tarima mexicana.

El show no será una presentación individual, sino un formato colaborativo diseñado para cautivar al exigente público azteca. Estarán en una tarima alterna a la principal, ambos músicos fusionarán sus talentos en un set conjunto donde intercambiarán voces y guitarras.

“Estamos estudiando bien qué canciones cantar... en qué canciones yo le hago voces a Carlos, en qué canciones él me ayuda”, explicó Mar, adelantando además que interpretarán su tema “Deja que te quiera” y posiblemente algunas sorpresas nuevas que tienen bajo la manga.