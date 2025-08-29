Cantarán a las madres

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> En honor al Día de las Madres, dos de las más grandes estrellas de la música latina, el colombiano Carlos Vives y su compatriota Juanes, compartirán el mismo escenario en el estadio Rommel Fernández el próximo 6 de diciembre.La noticia, anunciada por las empresas productoras Magic Dreams y Showpro, ha generado gran expectativa entre los fanáticos de ambos artistas, quienes se alistan para una velada llena de ritmo, emoción y recuerdos.El concierto promete ser un recorrido por las carreras de estos dos gigantes. Carlos Vives, el 'rey del vallenato', deleitará al público con sus clásicos atemporales como 'La gota fría', 'Volví a nacer' o 'Cuando nos volvamos a encontrar'. Mientras, Juanes, el rockero con alma de poeta, pondrá a vibrar a todos con su distintivo sonido en melodías como 'La camisa negra', 'A Dios le pido' o la poderosa 'Es por ti'. Los organizadores afirmaron que los boletos para este show estarán disponibles pronto por Panatickets y Ticketplus.