Cantarán a las madres

ML | En honor al Día de las Madres, dos de las más grandes estrellas de la música latina, el colombiano Carlos Vives y su compatriota Juanes, compartirán el mismo escenario en el estadio Rommel Fernández el próximo 6 de diciembre.

La noticia, anunciada por las empresas productoras Magic Dreams y Showpro, ha generado gran expectativa entre los fanáticos de ambos artistas, quienes se alistan para una velada llena de ritmo, emoción y recuerdos.

El concierto promete ser un recorrido por las carreras de estos dos gigantes. Carlos Vives, el “rey del vallenato”, deleitará al público con sus clásicos atemporales como “La gota fría”, “Volví a nacer” o “Cuando nos volvamos a encontrar”. Mientras, Juanes, el rockero con alma de poeta, pondrá a vibrar a todos con su distintivo sonido en melodías como “La camisa negra”, “A Dios le pido” o la poderosa “Es por ti”.

Los organizadores afirmaron que los boletos para este show estarán disponibles pronto por Panatickets y Ticketplus.