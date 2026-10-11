Cancelan Festival Montañero del Tambor y la Carreta en Los Pozos

El Patronato del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta anunció la cancelación de la XVII edición de esta celebración folclórica, prevista del 14 al 18 de octubre, en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

En un comunicado emitido el 10 de octubre, la organización explicó que la decisión responde a los daños registrados en viviendas y a las pérdidas materiales que enfrentan numerosas familias del distrito, tras el movimiento sísmico con epicentro en las cercanías de Pitaloza Arriba y sus posteriores réplicas.

El patronato señaló que la cancelación se fundamenta en tres aspectos: la solidaridad con las familias afectadas, la difícil situación económica que atraviesa la comunidad y los riesgos de seguridad asociados a las viviendas, vías e infraestructuras dañadas o pendientes de evaluación.

La organización destacó que la prioridad es acompañar a los afectados y concentrar los esfuerzos comunitarios en las labores de apoyo y recuperación. Asimismo, advirtió que actualmente no existen las condiciones sociales, económicas ni de seguridad necesarias para desarrollar una celebración de esta magnitud.

El festival, que tenía programadas cinco jornadas de actividades, no se realizará en las fechas previstas. El patronato agradeció la comprensión de los artistas, patrocinadores, comerciantes, delegaciones, visitantes y público en general ante la decisión.

“Los Pozos nos necesita unidos. El espíritu montañero seguirá vivo”, expresó la organización, al reiterar el llamado a la solidaridad con las comunidades afectadas por el sismo.