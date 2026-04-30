Cacao de Coclé que protege a las aves

Panamá ha alcanzado un hito histórico en la conservación con la obtención de su primera certificación “Bird Friendly” para el cacao producido en la finca Las Hadas, hogar de Cacao Cerro La Vieja.

Ubicada en las faldas del cerro homónimo en Coclé, esta finca de nueve hectáreas no solo cosecha un grano de alta calidad, sino que protege seis hectáreas de bosque virgen que sirven como refugio vital para aves migratorias y especies locales, detallaron del Smithsonian.

“Para nosotros es esencial la validación de que nuestros procesos, el manejo orgánico y la conservación forestal sean reconocidos”, afirmó Samuel Valdés, propietario y biólogo, quien ve en este modelo una forma de “impuesto a la naturaleza” al permitir que la fauna local comparta los frutos de la tierra.

El éxito de este proyecto piloto del Smithsonian radica en un manejo técnico que prescinde de químicos, utilizando métodos como el abono japonés bokashi y microorganismos del propio bosque para fortalecer el cultivo.