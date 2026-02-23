Buscan jóvenes para campamento en EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá abrió la convocatoria para que estudiantes panameños, de entre 16 y 18 años, participen en el National Youth Science Camp 2026, un prestigioso programa residencial que se realiza desde 1963 en el Monongahela National Forest, en el estado de West Virginia.

El campamento está dirigido a estudiantes de undécimo y duodécimo grado con alto interés y desempeño en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Además de las actividades académicas, el programa incluye aventuras al aire libre como senderismo, exploración de cuevas y otras experiencias.

Uno de los principales atractivos del NYSCamp es que todos los gastos están cubiertos por el Gobierno de Estados Unidos, incluyendo transporte, alojamiento y alimentación, lo que permite que los estudiantes seleccionados vivan la experiencia sin costo alguno.

La Embajada informó en sus redes sociales que la convocatoria cierra el próximo 15 de marzo y que los aspirantes deben contar con un nivel de inglés avanzado para poder participar.

Los interesados pueden completar su solicitud a través del sitio web oficial: apply.nyscamp.org.