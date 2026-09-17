Buckingham desmiente acusaciones del hermano de princesa Diana contra Carlos III

El Palacio de Buckingham rechazó tajantemente las afirmaciones de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, quien sostiene que el rey Carlos III le dijo que sería olvidada “muy pronto” apenas unos días después de su muerte en 1997.

Las acusaciones aparecen en “Swan Song: Diana, My Sister” (El canto del cisne: Diana, mi hermana), un libro de Charles Spencer que saldrá a la venta el martes y cuyos primeros extractos fueron publicados el miércoles por el tabloide Daily Mail.

Según esos pasajes, el hermano de Diana mantuvo un tenso intercambio con quien entonces era príncipe de Gales sobre los funerales de la princesa, fallecida en un accidente de tráfico en París en agosto de 1997.

Spencer afirma que Carlos se enfureció durante una conversación sobre la participación de los príncipes Guillermo y Enrique, que tenían entonces 15 y 12 años, en el cortejo fúnebre detrás del féretro de su madre.

El hermano de Diana asegura que intentó oponerse a que los dos jóvenes participaran en la procesión, al considerar que su hermana no habría querido someter a sus hijos a una prueba pública de esa magnitud.

También relata que, durante una conversación telefónica, Carlos dijo algo que él interpretó como su “desprecio hacia Diana” y su “horror ante la emoción mundial provocada por su desaparición”.

“Puede estar seguro de que la olvidaremos muy pronto”, le habría dicho, según Spencer, antes de que este colgara el teléfono.

El Palacio de Buckingham refutó firmemente estas afirmaciones.

En una declaración enviada el miércoles a los medios británicos, un portavoz de Carlos III señaló que el monarca es “consciente de que el dolor por la pérdida de una hermana puede nublar la razón, afectar al juicio y alterar los recuerdos de una manera que otros no perciben, incluso muchos años después de una pérdida semejante”.

El palacio evitó pronunciarse directamente sobre el fondo de las acusaciones y recordó que, por principio, no comenta los libros que se publican sobre la familia real.

Durante el funeral de Diana en Londres el 6 de septiembre de 1997, Guillermo y Enrique caminaron detrás del féretro de su madre hasta la Abadía de Westminster, acompañados por su padre Carlos, el príncipe Felipe y Charles Spencer, en una imagen que conmovió al mundo.

Aquel día, Spencer pronunció un elogiado discurso fúnebre en el que prometió que su familia velaría por los dos jóvenes príncipes.