Boza será la voz musical de Panamá en el Mundial

El cantante panameño Boza acompañará a la Selección Nacional de Panamá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 como embajador musical oficial, en una alianza con la Federación Panameña de Fútbol.

Como parte de esta iniciativa, el artista estará presente en diversas actividades relacionadas con la participación del equipo nacional, incluyendo eventos previos al torneo, encuentros con la afición y partidos de la fase de grupos. Boza viajará junto a la selección del 15 al 28 de junio, convirtiéndose en el único artista panameño que acompañará de cerca al combinado nacional durante esta histórica cita deportiva.

“Para mí esto es un honor enorme. Representar a Panamá desde la música y poder acompañar a la selección en un momento tan importante es algo que llevo con muchísimo orgullo”, expresó el artista. Añadió que el fútbol y la música tienen la capacidad de unir a los panameños y representar la identidad del país ante el mundo.

Además de esta colaboración con Fepafut, el cantante presentó “Éxitos”, un compilado de siete canciones en plataformas digitales, con el que repasa algunos de los temas más importantes de su carrera.