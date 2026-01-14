Boza es nominado a Premio Lo Nuestro

El “hitmaker” panameño Boza ha sido nominado en la categoría AfroBeat del Año en Premio Lo Nuestro 2026 por su éxito “san BlaS”, consolidándose como el referente indiscutible de este ritmo en español.

De acuerdo con su disquera, Sony Music, esta es su cuarta nominación en estos premios, un logro que llega tras un 2025 brillante donde su álbum fue certificado Oro y aclamado por la revista Billboard.

Asimismo, resaltaron que el artista no solo arrasa en las listas oficiales, sino también en las plataformas digitales; su clásico “Hecha Pa’ Mí” ha vuelto a ser viral en TikTok con más de 20 mil creaciones diarias, mientras que éxitos como “París” junto a Sech siguen escalando posiciones internacionales. Su impacto ha sido tal que incluso integra la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30 de Centroamérica.

Las votaciones ya están abiertas en www.premiolonuestro.com/vota, las cuales cierran el 27 de enero y la ceremonia será el 19 de febrero, donde Boza buscará llevarse el galardón y seguir elevando el nombre de Panamá en el panorama urbano global.