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Bosques conectados: El escudo invisible que salva a las ranas

Bosques conectados: El escudo invisible que salva a las ranas
Augusto Gomes / João Marcos Rosa | Rana arbórea tropical (Boana faber) junto a un arroyo del Bosque Atlántico en Brasil. Esta fue una de las cuatro especies de ranas muestreadas en este estudio.
Bosques conectados: El escudo invisible que salva a las ranas
Shannon Buttimer | La rana arbórea (Aplastodiscus leucopygius) en la orilla de un arroyo rocoso del Bosque Atlántico de Brasil, en la transición entre los entornos acuático y terrestre.
Bosques conectados: El escudo invisible que salva a las ranas
Renato Martins | Dos ranas de la Selva Atlántica (Dendrophryniscus haddadi) sobre la hoja de una planta. Esta especie es endémica del este de Brasil y su coloración dorsal es variable.
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Renato Martins | Masa de huevos de ranas de cristal (Vitreorana uranoscopa) suspendida sobre un arroyo de bosque, a punto de liberar nueva vida en la corriente.
Bosques conectados: El escudo invisible que salva a las ranas
Renato Martins | Rana cornuda tropical (Proceratophrys melanopogon) se caracteriza por poseer una boca grande y por tener unas calcificaciones a modo de cuernos en la parte superior de los ojos.
Redacción Metro Libre
24 de abril de 2026

Un nuevo estudio liderado por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y la Universidad Estatal de Pensilvania revela que la arquitectura del paisaje es clave para la salud de los anfibios. Al investigar 40 sitios en el Bosque Atlántico de Brasil, los científicos descubrieron que los bosques continuos y conectados permiten que las ranas desarrollen un microbioma (bacterias en su piel) mucho más diverso.

Esta “capa protectora” funciona como un escudo biológico que les ayuda a combatir enfermedades mortales, como el hongo quítrido, que ha extinguido a casi 90 especies en las últimas décadas.

El problema surge cuando el desarrollo urbano o la agricultura dividen los bosques en pequeños parches aislados. Esta desconexión obliga a las ranas a cruzar pastizales degradados para reproducirse, alterando su contacto con microbios beneficiosos. “Nuestros resultados sugieren que los paisajes conectados permiten a los animales mantener microbiomas mejor equipados para combatir los patógenos”, explicó Gui Becker, profesor de Biología en la Universidad Estatal de Pensilvania. Según el estudio, a mayor fragmentación del hábitat, menor es la capacidad de las bacterias cutáneas de los anfibios para frenar infecciones.

La importancia de este hallazgo va más allá de los anfibios, pues podría aplicarse a otras especies migratorias como aves y mamíferos
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