Blondiak lleva un mensaje de conexión

Álvaro Felipe Baquero, el artista bogotano conocido como Blondiak, prepara el estreno de su álbum “0909” para este abril. Esta producción, integrada por ocho a diez canciones, nace del deseo de retornar a las raíces humanas, proyectando mensajes de amor, energía vital y una conexión profunda con lo esencial. De este repertorio sobresalen piezas como “Para celebrar”, “De ligar” y el tema homónimo que da título al disco.

Más allá de sus próximos sencillos, el colombiano destaca el lanzamiento de “Fuerza Vamos Mundial”, una colaboración que lo reúne con otros siete talentos de gran trayectoria. Paralelamente, el intérprete expande su horizonte creativo con el filme “Enlazados”, proyecto donde explora la actuación, vocación que lo acompaña desde la infancia.

En su charla con Metro Libre, Blondiak recordó con entusiasmo su paso por Panamá y expresó su firme intención de regresar pronto para presentar esta propuesta. Finalmente, reveló su faceta como podcaster en “El Patrón Colombia”, espacio dedicado a intercambiar vivencias con otras figuras del espectáculo.