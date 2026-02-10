Blanca Nieves conquistará las tablas

“Blanca Nieves, El Musical” se presenta como una propuesta interactiva y familiar en el Teatro Metropolitan Panamá, donde el público podrá disfrutar de esta versión moderna del clásico cuento todos los domingos hasta el 29 de marzo, en horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

El escritor y director de la obra, Carlos Quintana explicó que desde el inicio tuvo claro que quería alejarse de la versión tradicional. “Lo primero que pensé fue en hacer una versión moderna, sin la clásica madrastra de Disney, y con enanos más modernos y divertidos”, señaló.

Quintana añadió que la obra cuenta con once canciones, de las cuales nueve fueron escritas por él, mientras que la música estuvo a cargo de David Colindres. “Fue sentarme a construir poco a poco cada elemento junto a la vestuarista, el escenógrafo y mi elenco, cuidando paletas de colores que hicieran un guiño a lo tradicional, pero que se viera nuevo y refrescante”, detalló.

Además, destacó que uno de los principales diferenciadores de este montaje es que no está dirigido únicamente a los niños. “Mis shows son para adultos y niños, porque normalmente se centran solo en los pequeños, cuando el que paga es el adulto. Si el adulto no se divierte, no recomienda”, expresó.

Más allá del entretenimiento, el director aseguró que la obra también deja un mensaje claro. “El mensaje es que lleven a los niños desde los primeros años de vida al teatro, que los acostumbren, para formar un público para el futuro”, indicó.