Blades recibirá el Billboard Ícono 2026

La organización de los Premios Billboard de la Música Latina anunció que el cantautor panameño Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono este 22 de octubre en Miami.

El galardón rinde tributo a sus más de 50 años de trayectoria, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la música y la cultura hispana. “Estoy agradecido con todos los que han contribuido a lo largo de más de cincuenta años para hacer posible que mi trabajo sea reconocido hoy”, destacó el cantautor en un comunicado en redes.

Trabajo en cine

Esta semana el medio Deadline informó que ya ha en República Dominicana los rodajes de “Porto Rico”, el largometraje que marca el debut de René “Residente” Pérez Joglar. El reparto cuenta con 11 nuevas incorporaciones, entre ellas destaca Blades, así como Richard Gadd, Ismael Cruz Córdova y Rhenzy Feliz. Tal como se anunció anteriormente, el elenco está encabezado por Benito “Bad Bunny” Martínez Ocasio, quien protagoniza la cinta junto a Viggo Mortensen y Ed Norton.