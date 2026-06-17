Banconal lanza concurso de arte con nuevo galardón

Banco Nacional de Panamá anunció la apertura de la convocatoria para la edición 2026 de los Concursos de Arte Banconal, la cual destaca este año por la incorporación de una nueva categoría denominada Premio de Fotografía de Prensa Alcides “Tille” Rodríguez.

Este galardón rinde homenaje al reconocido reportero gráfico panameño, popularmente conocido como “F1”, quien a través de su lente inmortalizó importantes acontecimientos políticos, sociales y culturales de la historia nacional. Los organizadores resaltaron que este premio busca rescatar la memoria colectiva del país a través de la fotografía periodística.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre, a las 8:00 p.m., está dirigida a panameños y residentes en Panamá mayores de edad. Además, el certamen mantiene sus categorías tradicionales de fotografía Carlos Endara, pintura (para noveles y consagrados), escultura, video y escritura Jorge Conte-Porras.

Todos los participantes podrán postular obras originales, inéditas y bajo la modalidad de tema libre, lo que brinda una absoluta flexibilidad creativa. Uno de los premios más destacados de esta edición es la residencia artística de tres meses en Almanza Art Space otorgada al ganador del primer lugar en la categoría de Artistas Noveles.