Bad Bunny será reconocido como el Artista Latino del Siglo 21 por los Billboard Latinos

La estrella puertorriqueña Bad Bunny, será honrado con el premio Billboard Artista Latino del Siglo 21 durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se transmitirán en vivo por Telemundo el próximo jueves 23 de octubre a las 8pm/7c desde el James L. Knight Center en Miami.

El galardón, uno de los más prestigiosos en la industria musical latina, reconoce el impacto sin precedentes del artista puertorriqueño en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs de Billboard durante los primeros 25 años del siglo. Con múltiples álbumes multiplatino, récords de streaming y giras históricas, Bad Bunny ha redefinido el alcance global de la música en español.

Bad Bunny ha sido el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos y ostenta la gira con mayor recaudación en un solo año. Fue el primer artista hispanohablante en encabezar Coachella y protagonizó la transmisión más vista en la historia de Amazon Music con su show No me quiero ir de aquí desde Puerto Rico.

Su influencia trasciende la música: ha copresidido la Met Gala, liderado campañas de moda internacional y protagonizado producciones cinematográficas junto a reconocidos directores. Su presencia en la portada de Billboard del 1 de octubre y en 13 ediciones globales refuerza su estatus como figura central de la cultura contemporánea.

La ceremonia será el cierre de la Billboard Latin Music Week, que se celebrará en Miami del 20 al 24 de octubre con presentaciones exclusivas, paneles, talleres y experiencias para fans. El evento estará disponible en la app de Telemundo, Peacock y en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.