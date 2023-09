Ava DuVernay: “A los cineastas negros nos dicen que nuestras historias no interesan”

La directora estadounidense Ava DuVernay, la primera afroamericana en presentar a concurso una película en la Mostra de Venecia, se declaró este miércoles orgullosa de romper con la idea de que las historias que presentan los cineastas negros de su país “no interesan”.

“A los cineastas negros nos dicen que la gente que ama el cine en otras partes del mundo no les interesan nuestras historias”, declaró DuVernay en rueda de prensa, antes del estreno público de su película “Origin”.

“Es algo que nos dicen a menudo: no puedes participar en los festivales de cine internacionales, nadie vendrá”, añadió.

“Origin” aspira a ganar el León de Oro de la 80ª Mostra junto a otros 22 filmes. El festival de Venecia se termina el sábado.

“No les puedo explicar cuántas veces me han dicho: ‘No postules para Venecia, no entrarás’. Y este año, algo sucedió que no había pasado durante ocho décadas”, declaró la directora de 51 años.

“Ahora que la puerta se abrió espero y confío en que el festival la dejará abierta”, añadió.

“Origin” está basada en un ensayo publicado por la escritora Isabel Wilkerson “Casta” (2020), un éxito de ventas que traza un paralelismo entre las raíces del racismo en Estados Unidos, la Alemania nazi y el sistema de castas en India, de tradición milenaria.

Nominada a los Óscar por su drama histórico “Selma” (2014), Ava DuVernay es autora de otras obras de temática racial, como “When they see us”, una serie televisiva de 2019 para Netflix.

“Origin” mezcla las teorías de la escritora (y premio Pulitzer) Isabel Wilkerson (interpretada por Aunjanue Ellis-Taylor) con su historia personal, marcada por el fallecimiento de su esposo (Jon Bernthal) y su madre.

“Leí el libro y me quedé fascinada por las ideas de Isabel Wilkerson (...) sus teorías acerca del concepto de casta”, explicó la cineasta para explicar su decisión de rodar “Origin”, una película independiente rodada en parte en Berlín y Nueva Delhi.