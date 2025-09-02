Artista solicita apoyo para costear tratamiento médico

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> El artista panameño Milko Delgado, ganador del primer Premio de Arte Joven MAC Panamá-Mercantil, enfrenta una emergencia médica durante una residencia artística en São Paulo, Brasil. Delgado, quien es sobreviviente de cáncer y vive con VIH, contrajo una grave infección bacteriana en el antebrazo, que lo obliga a una hospitalización prolongada de al menos 15 días. <span class="mln_uppercase_mln">Su estado de salud hace que el tratamiento sea sumamente delicado, impidiendo un traslado a Panamá. </span><span class="mln_uppercase_mln">A pesar de contar con un seguro médico que cubre parcialmente los gastos iniciales, el artista ha superado el límite de la póliza. Ante esta situación, Delgado inició una campaña de recolección de fondos para asegurar su recuperación y continuar con su trabajo artístico. En su Instagram @milko.delgado tiene todos los detalles.</span>