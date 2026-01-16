Arranca el Panama Jazz Festival

ML | Ayer se inauguró oficialmente la 23ª edición del Panama Jazz Festival. Durante el acto de apertura, el fundador y director artístico del famoso festival, Danilo Pérez, destacó que el Panama Jazz Festival “no pertenece a una sola persona ni a una sola institución, es una creación colectiva y por eso, me siento profundamente orgulloso de lo que hemos construido juntos. Sigamos soñando. Sigamos educando y transformando”.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, expresó que “el jazz es una poderosa herramienta pedagógica. Enseña disciplina, escucha activa, trabajo en equipo y libertad creativa. Estos valores son esenciales para nuestra juventud y para la construcción de una sociedad más empática, consciente y reflexiva. El Panamá Jazz Festival también fortalece la proyección internacional de nuestro país”.

“En Ciudad del Saber nos enorgullecemos de todos los años iniciar con este festival que es algo tan hermoso que nos permite encontrarnos. Sean bienvenidos, todo el equipo de Ciudad del Saber está a sus órdenes”, fueron las palabras del profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber.