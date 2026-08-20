AR Holdings trae cuatro nuevas marcas europeas a Panamá

El mercado de la moda en Panamá sigue diversificándose con la consolidación de cuatro marcas europeas que han ganado terreno en el país de la mano de AR Holdings: Women’secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro. Tras sus primeros meses de operación, estas firmas han posicionado a Panamá como un punto estratégico para el sector, aprovechando su conectividad regional y el interés del consumidor local por el diseño internacional.

Antonio Burgos, Director General de AR Holdings, señala que la acogida ha sido positiva debido a la afinidad del público panameño con la propuesta europea. “El consumidor local valora la sofisticación, la calidad en los materiales y el diseño diferenciado que ofrecen nuestras marcas, elementos que se adaptan bien a su estilo de vida”, explicó Burgos.

La oferta actual, presente en centros comerciales como Multiplaza Pacific y Altaplaza Mall, destaca por cubrir diferentes perfiles de estilo. Por un lado, Women’secret se ha consolidado como un referente de comodidad y feminidad en lencería y ropa de dormir, mientras que Springfield conecta con la energía cosmopolita de la ciudad a través de una propuesta casual y desenfardada dirigida a hombres y mujeres. En una línea más clásica, Cortefiel apuesta por la elegancia atemporal con prendas que van desde la sastrería relajada hasta opciones para ocasiones al aire libre. Finalmente, Pedro del Hierro representa el segmento más exclusivo al fusionar el prêt-à-porter con la alta costura, apostando por la sostenibilidad y los detalles artísticos.

Más allá de la oferta comercial, la presencia de estas marcas busca dinamizar el ecosistema del retail en el país. Como parte de esta propuesta, la compañía ha integrado sus tiendas al programa de lealtad Line Up Rewards, que permite a los clientes obtener hasta un 6% de cashback por cada compra y acceder a beneficios exclusivos.

Esta expansión no solo amplía las opciones de consumo en Panamá, sino que también impulsa la economía local mediante la generación de empleos directos e indirectos, reafirmando al país como una vitrina regional clave para el comercio de moda de alta calidad.