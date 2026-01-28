Antón tendrá una sola tuna

M.Salomón | El Carnaval de Antón tendrá este año solo la participación de la Tuna de Comunidades Unidas, en medio de un desacuerdo con un distribuidor privado por el manejo de la concesión de venta de bebidas. Héctor De León, asesor legal del grupo, explicó a Metro Libre que las tunas son las organizadoras históricas del Carnaval y que, ante la salida de una sola tuna, los costos operativos aumentan, ya que deben asumir en solitario gastos de logística, limpieza e impuestos municipales.

De León indicó que la tuna propuso un ajuste en el monto de la concesión para poder cubrir estos gastos, propuesta que fue rechazada, lo que derivó en señalamientos públicos por parte del concesionario en redes.

Tras la polémica, la Alcaldía de Antón anunció la reorganización de una junta central de Carnaval, que permitirá un manejo más justo de las concesiones a partir de 2027. El representante del grupo advirtió que esta situación pone en riesgo la tradición y cultura del Carnaval de Antón.