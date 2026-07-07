Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026

Ana Paula de Guadalupe Maduro de Roux es la nueva reina debutante 2026. Su coronación fue el momento cumbre de una noche mágica en la Terraza Mar del Sur del Club Unión, donde la Asociación de Damas Guadalupanas celebró su tradicional festival. En total, 54 jovencitas deslumbraron en su presentación oficial, acompañadas por sus caballeros y hermanitas.

Más allá del glamour y las melodías interpretadas por el artista Ricardo Velásquez, la cita cumplió su noble cometido. Los fondos recaudados durante la velada serán destinados a las obras de asistencia social de la organización.