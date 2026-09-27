Almodóvar visita el campamento de protesta contra la crisis de la vivienda en España

El director de cine español Pedro Almodóvar visitó este domingo a las personas que acampan en el centro de Madrid en protesta por la crisis de la vivienda en España, y afirmó que esta situación es “absolutamente insufrible”.

Los manifestantes levantaron unas 100 carpas en la concurrida Puerta del Sol de la capital después de que decenas de miles de personas salieran a las calles el sábado para exigir medidas destinadas a abaratar el precio de la vivienda y proteger a los inquilinos.

El movimiento de protesta se desencadenó por el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, el pasado miércoles, obligada a abandonar el apartamento de Madrid en el que vivía desde hacía 70 años.

“Maricarmen es la gota que ha colmado el vaso”, declaró el oscarizado cineasta de 77 años, figura destacada de la izquierda cultural española, durante una entrevista con la cadena pública RTVE, en el campamento.

“Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más. Y los políticos tienen que arreglarlo porque son los que nos gobiernan”, agregó.

En España, los precios de la vivienda se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos “buitre”.

En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (17,2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.

En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (2.682 dólares), un aumento de más del 50% en el mismo periodo, según datos oficiales.

“El problema de la vivienda paraliza la propia vida española”, señaló Almodóvar, y recalcó que esta crisis está evitando que muchos jóvenes hagan su vida.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, prometió este domingo que su Ejecutivo está trabajando “contrarreloj” para buscar soluciones.

En el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno debería aprobar un paquete de medidas conocido como “decreto Maricarmen”, que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.

Sin embargo, no está claro que estas medidas sean aprobadas por el Parlamento, donde el Gobierno de Sánchez no dispone de mayoría.