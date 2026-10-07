Alcaldía prepara más de 30 actividades navideñas con el “Festival Internacional Navideño City of Stars 2026”

La Alcaldía de Panamá presentó el Festival Internacional Navideño “City of Stars 2026”, una agenda que reunirá más de 30 actividades entre diciembre y enero de 2027, con alumbrado, música, desfiles, espectáculos y propuestas para toda la familia.

El director administrativo de la Alcaldía de Panamá, Ricardo Araúz, explicó que la programación se extenderá por sectores de Panamá Centro, Norte y Este, con actividades como el encendido del Árbol Navideño, el Desfile de Navidad, “Calles que Brillan”, la Fiesta de Año Nuevo y la Fiesta de Reyes.

El encendido del árbol está previsto para el 6 de diciembre en el Mirador Pacífico, en la Cinta Costera, mientras que el Desfile de Navidad se realizará el sábado 12 de diciembre en la Cinta Costera, con una asistencia estimada de más de 500 mil personas. También se iluminarán espacios públicos y parques de distintos corregimientos.

Araúz señaló que la programación proyecta una derrama económica superior a $15 millones y un alcance de más de 1.5 millones de personas. La Alcaldía contempla B/.533 mil para la instalación de estructuras, iluminación y escenarios temporales, además de B/.567 mil para la Fiesta de Fin de Año, con apoyo de la empresa privada y artistas nacionales e internacionales.