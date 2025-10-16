Alcalde de Panamá anuncia el “Festival Internacional Navideño City of Stars”

La Navidad regresa con fuerza a la capital con el lanzamiento del Festival Internacional Navideño “City of Stars 2025”.

El alcalde, Mayer Mizrachi, presentó oficialmente el proyecto que busca llenar de luces, música y tradición los distintos corregimientos del distrito, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno central, la empresa privada y el Municipio de Panamá.

El festival iniciará el 30 de noviembre con el gran encendido del alumbrado navideño de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en la Fuente Anayansi en la Cinta Costera.

Este año, además, se habilitarán seis parques temáticos que permanecerán iluminados durante todo el 2026, ubicados en espacios como la calle Uruguay, el parque de Villa Catalina, La Siesta de Tocumen, Parque Norte, el Mirador del Pacífico y otros puntos de la ciudad.

El equipo de la Alcaldía detalló que este festival unifica todas las actividades oficiales y privadas de la temporada navideña, incluyendo: Encendido de la Navidad en la Cinta Costera, alumbrado de parques, presentaciones artísticas, concurso “Calles que Brillan”, desfile “Ciudad de las Estrellas2025”, fiesta de reyes, concurso juvenil de canto “Voces que Brillan” y carrera navideña.

Con una inversión planificada de 2.8 millones de balboas, menor que en años anteriores, este año el alumbrado navideño iluminará los corregimientos de la ciudad, acompañado de una agenda llena de tradición y alegría.