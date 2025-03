El género salsa tiene un auge épico porque hay unos híbridos que se han dado por la incursión de artistas de la música urbana, afirmó el cantautor y compositor Omar Alfanno.

Para Alfanno, el último disco del reguetonero Bad Bunny, “Debí tirar más fotos”, es una muestra de este fenómeno.

“Súper recomendado. Es un disco con mucho respeto y que me sorprendió porque no es con el afán ni ínfulas de nada, sino que es un respeto a la puertorriqueñidad, que ve los valores del puertorriqueño y supo hacer ese disco con la gente de la Escuela Libre de Música, con puros pelaos”, manifestó.

El maestro aseguró que la canción “Caramelito”, que trabajó con Guaynaa y que se lanzó hace unas semanas, “fue una llave que abrió puertas importantes en Estados Unidos, Europa, el Caribe y en todos lados. He tenido conversaciones con gente top, no me gusta decirlo, pero vienen cosas grandísimas”.

“Yo vengo con más fuerza que nunca en la salsa. Agarrando los nuevos bríos de la salsa. Nosotros tenemos que estar agradecidísimos de que la gente del reguetón haya agarrado esa esquinita de la salsa, porque si ya la salsa ponía a bailar a la gente en el mundo, siempre es mejor las uniones, que la gente separada. Eso ha desencadenado que la gente del mundo, que no sabía que era un güiro, una conga, y hasta los chinos están bailando salsa”, resaltó el músico.

El genio detrás de éxitos como “Y hubo alguien”, “Te conozco bien”, “Que alguien me diga”, “Conciencia”, “Amores como el nuestro”, entre otros, también contó que le emociona la nueva temporada de Canta Conmigo, un programa que, a su juicio, es una gran escuela para nuevos talentos.