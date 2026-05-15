Cultura

Afro Panamá Food honra sus raíces

Platillos como el rondón, saus, one pot, sopa de mariscos y otras recetas afro se encontrarán de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Afro Panamá Food honra sus raíces
Alcaldía | La primera edición del Afro Panamá Food en el 2025.
Afro Panamá Food honra sus raíces
Maribel Salomón
15 de mayo de 2026

El mes de mayo es una completa fiesta que conmemora la Etnia Negra en Panamá, con la llegada del Afro Panamá Food este 16 y 17 de mayo, en Mi Pueblito Afroantillano.

El organizador del Afro Panamá Food, Franklyn Robinson, aseguró que la segunda edición del festival llega con una propuesta más amplia enfocada en preservar la cultura afro panameña y respaldar a decenas de vendedores nacionales.

Robinson recordó que en la primera edición asistieron más de 6 mil personas, lo que impulsó el crecimiento del evento para este año con nuevas actividades y experiencias familiares.

“Este año hemos buscado la manera de darle otras cosas a las personas, traer nuevos comercios, área para niños, talleres de turbantes, de tambores y tributos musicales”, indicó.

La actividad contará con más de 50 vendedores de comida confirmados, además de 45 artesanos y diversos artistas invitados como: Renato, René El Renegado, Arcadio Molinar, Ismael Cárdenas, Anubikis, Yair Alexander, entre otros; y también comparsas como Los Campesinos de Colón y Los Monarca.

El evento tendrá un costo de $5 al público general, $3 jubilados y $1 niños, los boletos se adquieren el día del evento o en www.enlataquilla.com (más impuestos). Además, habrá transporte gratis desde la Terminal de Albrook hacia Mi Pueblito Afroantillano, de 10:00 a.m., a 10:00 p.m., para facilitar el acceso.

$!Afro Panamá Food honra sus raíces

El objetivo es preservar la esencia afro panameña y evitar que las tradiciones gastronómicas desaparezcan. Porque sí tienen un valor comercial y turístico y queremos enseñarles a los emprendedores que sus productos tienen valor y que también pueden vivir de eso.

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