Adrien Brody protagoniza ‘The Brutalist’: “Este personaje es otro un punto de inflexión en mi carrera y en mi vida

El próximo viernes 24 de enero llega a los cines españoles 'The Brutalist', la nueva película de Brady Corbet ('Vox Lux', 'La infancia de un líder'). Un filme en el que Adrien Brody, ganador del Oscar por 'El Pianista', vuelve a encarnar al superviviente de un campo de concentración. En este caso se trata de László Tóth, un arquitecto judío que huye del horror del Holocausto para intentar construir una nueva vida en Estados Unidos. Un personaje que, reconoce el actor, como el de la cinta de Roman Polanski ha marcado un antes y un después en su trayectoria tanto personal como profesional.

"Creo que ya ha sido un punto de inflexión en mi vida y en mi carrera. He estado rezando durante décadas por un papel de esta magnitud y complejidad. Un papel que habla de una gran injusticia y habla de las dificultades de muchas personas, que habla de algo tan profundo y universal como el viaje hacia un nuevo hogar libre de persecución, libre de opresión, de odio y de intolerancia", afirma el actor en una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid para promocional el filme junto al director.

Brody destaca que, a pesar de que 'The Brutalist' es "muy diferente de 'El Pianista'", y que el arquitecto László Tóth es "un personaje totalmente distinto" al músico polaco Wladyslaw Szpilman, ambos son trabajos por los que se siente "increíblemente agradecido". Dos roles que, más allá de premios y reconocimientos, le "marcan" en su vida personal ya que le permiten tener "mucha más comprensión de la capacidad de pérdida y sufrimiento que existe".

"Además, generan en mí una inmensa gratitud y consciencia de mi propia buena suerte. En mi vida no he sufrido esas circunstancias horribles y es una gran responsabilidad de representar a aquellos que, por desgracia, han sido victimizados. Representar, a través de la vida de un hombre, la pérdida de seis millones de vidas", reflexiona Brody que también subraya que, además de un drama sobre las heridas de la guerra y la inmigración, 'The Brutalist' es también "una historia sobre la esperanza".

"También es una cinta sobre el poder de la creatividad y cómo el espíritu humano puede perseverar. Cómo podemos crear arte y algo de valor duradero superando nuestros traumas y sufrimientos y cómo podemos dejar este mundo mejor que antes de que estuviéramos en él, si ponemos nuestros corazones y mentes a trabajar en conseguirlo", reflexiona el actor estadounidense que en 'The Brutalist' da vida a un personaje inventado, pero cuya identidad e historia son un compendio y reimaginación de las vivencias reales de arquitectos como Marcel Breuer, Paul Rudolph o Louis Kahn.