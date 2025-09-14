"Adolescencia" y "The Studio" se perfilan para ganar a lo grande en los Emmy

La exitosa miniserie “Adolescencia” sobre un joven homicida y la sátira del mundo de Hollywood “The Studio” se proyectan entre las grandes ganadoras de los premios Emmy este domingo en Los Ángeles, un galardón para televisión equivalente a los Óscar del cine.

La competencia por el codiciado premio a la mejor serie dramática se prevé entre el thriller de ciencia ficción de Apple TV+ “Severance” y la serie médica de HBO “The Pitt”. Pero, según expertos, este año está demasiado reñido como para dar pronósticos.

La ceremonia de premiación comienza a las 17H00 locales (00H00 GMT del lunes).

El éxito de televisión más comentado del año “Adolescencia” es un claro favorito para llevarse el galardón a mejor miniserie.

Con 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en Netflix, narra la historia de un joven de 13 años detenido como sospechoso del asesinato con un cuchillo de una compañera de clases.

Es “inconcebible ver algún modo en el que ‘Adolescencia’ pierda en la noche de los Emmy”, escribió John Ross de Vanity Fair.

“El espíritu cultural de la época domina sobre todo en los Emmy”, agregó.

Cada uno de sus cuatro episodios se grabaron en una impresionante toma única, y en conjunto forman un examen oportuno y trágico del impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes.

El programa recibió críticas elogiosas y fue el centro de innumerables debates de oficina.

Una victoria en la categoría miniserie sería la segunda consecutiva para los oscuros audiovisuales británicos de Netflix, después de “Bebé Reno” el año pasado.

En la categoría de mejor comedia, “The Studio” se perfila como un favorito indiscutible.

Con uno de sus cocreadores Seth Rogen, que encarna a Matt Remick, un ejecutivo del cine en apuros, la saga “The Studio” es a la vez una carta de amor a Hollywood y una sátira ardiente de las muchas inseguridades, hipocresías y fallas morales de la industria.

Con sus 23 nominaciones, logra el mayor número para una comedia en un solo año, y ya ganó nueve estatuillas el pasado fin de semana en la ceremonia de las categorías más técnicas de los Emmy.

Uno de sus episodios más seguidos, muestra una ceremonia de premios en Hollywood, en el que casi todos los ganadores agradecen al subordinado de Remick, Sal Saperstein (Ike Barinholtz), en lugar de al propio jefe. Y este domingo pueden surgir múltiples referencias a ese capítulo.

El momento más intrigante de la ceremonia parece destinado al anuncio del premio a la mejor serie dramática, por lo general el último de la noche.

“Severance”, un drama psicológico ambientado en las oficinas de una sombría corporación en un futuro cercano, tiene 27 nominaciones, más que ninguna otra este año.

La premisa de la producción es que los empleados de Lumon Industries literalmente dejan sus vidas personales, recuerdos y personalidades en la puerta del trabajo y activan su versión “innie” -su “yo” solo para trabajar- gracias a una nueva tecnología distópica que divide la mente.

Protagonizada por Adam Scott, la aclamada primera temporada del programa perdió en 2022 frente a “Succession” en la noche de los Emmys, pero la segunda temporada de este año sería la favorita en la categoría.

Luego vino “The Pitt”, un drama médico concebido originalmente como una secuela de la exitosa “ER” y que emula buena parte de la serie.

Los 15 episodios se desarrollan durante el mismo turno insoportablemente estresante en un hospital del centro de Pittsburgh.

Con temas desde el derecho al aborto hasta los tiroteos masivos, se ha convertido en una sensación.

El veterano de “ER”, Noah Wyle, se posiciona para rivalizar con Scott por el premio al mejor actor dramático por su papel como el atormentado líder de la sala de emergencias.

En momentos políticos polarizados, la Academia de Televisión, que otorga los premios Emmy, está decidida a mantenerse lejos de controversias.

“Definitivamente estamos celebrando la televisión”, dijo el productor de la ceremonia Jesse Collins a Deadline el jueves.

“Nadie está tratando de salirse de ese camino. Queremos que todos simplemente se diviertan durante tres horas”, dijo.

El anfitrión de la gala Nate Bargatze incluso ha ideado cómo mantener las cosas a raya.

El comediante prometió donar 100.000 dólares de su propio bolsillo a los Boys & Girls Clubs of America.

¿El truco? Quitará 1.000 por cada segundo que el discurso de un ganador supere los 45 segundos permitidos.