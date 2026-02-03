Abren juicio en Noruega al hijo de la princesa heredera, que niega acusaciones de violación

La justicia de Noruega abrió este martes el juicio por violaciones y maltrato contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, en un caso que empaña gravemente la imagen de la realeza en el país escandinavo.

La propia princesa heredera, de 52 años, se ha visto involucrada en un espectacular escándalo por sus vínculos pasados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero, Haakon, Høiby enfrenta 38 cargos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, violencia física y psicológica, y un delito contra la legislación sobre estupefacientes.

En la primera jornada del juicio en Oslo, Høiby negó las acusaciones de violación.

En cambio, reconoció, total o parcialmente, algunos de los demás cargos.

En total, se expone a una pena de 16 años de cárcel.

El joven de 29 años de edad fue arrestado el domingo por nuevas sospechas: atentado contra la integridad física, amenazas con un cuchillo y la violación de una prohibición de contacto con una persona.

Høiby fue puesto en detención preventiva por cuatro semanas a petición de la policía, "debido al riesgo de reincidencia".

La mañana de esta primera jornada estaba centrada en la lectura de la acusación, y la tarde a la declaración de una primera presunta víctima de violación.

Antes del inicio del juicio oral, el fiscal Sturla Henriksbø afirmó a la AFP que Høiby no sería tratado "ni con más indulgencia ni con mayor severidad" debido a sus vínculos con la familia real.

La defensa, por su parte, no quiso pronunciarse.

Høiby había sido detenido el 4 de agosto de 2024 por sospecha de haber agredido a su pareja la noche anterior.

Días después, dijo haber actuado "bajo la influencia de alcohol y cocaína tras una discusión", y aseguró que sufre "trastornos mentales" y que lucha "desde hace mucho contra la dependencia" de las drogas.

La investigación policial permitió hallar indicios de otros delitos, incluyendo la presunta violación de cuatro mujeres cuando no estaban en condiciones de defenderse, y que él, en algunos casos, filmó.

En enero, la policía anunció seis nuevos cargos, entre ellos uno por infringir la ley de estupefacientes al haber transportado 3,5 kg de marihuana en 2020, hecho que Høiby reconoció.

- Puñetazos -

En total, siete personas son consideradas presuntas víctimas del hijo de Mette-Marit.

La identidad de esas personas permanece protegida, con la excepción de Nora Haukland, modelo e influencer, quien ha hablado públicamente de la violencia que dice haber sufrido.

Entre el verano de 2022 y el otoño de 2023, mientras mantenían una relación, Høiby la golpeó en la cara en repetidas ocasiones con patadas y puñetazos, la agarró del cuello, la empujó y la insultó, según la acusación.

Se trata del peor escándalo que haya conocido la familia real noruega hasta ahora. El caso ha erosionado la imagen de la institución, pese a la popularidad del rey rey Harald V y la reina Sonia, ambos de 88 años.

A este caso se ha sumado además, estos días, la aparición en al menos 1.000 ocasiones del nombre de Mette-Marit en los archivos publicados en Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega. Por entonces, Epstein ya había sido condenado en 2008 a algo más de un año de cárcel por prostitución de menores.

"Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso", declaró la princesa heredera en un comunicado enviado a AFP por el Palacio Real de Noruega.

En las calles de Oslo, las opiniones están divididas respecto al caso de su hijo.

Para Philip Wilson, vigilante y estudiante de 35 años, el Palacio Real ha gestionado muy mal las cosas.

"Creo que los equipos de comunicación del palacio tendrán mucho trabajo en los próximos días", dijo a la AFP.

Por el contrario, Jostein Grosås, abogado de 66 años, afirmó que el caso "no ha cambiado en absoluto [su] opinión sobre la familia real".

El veredicto contra Høiby debería ser conocido semanas después del fin del juicio, previsto para el 19 de marzo.