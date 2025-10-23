Cultura

Abren convocatorias a becas exteriores

Las becas están promoviendo la educación internacional y el desarrollo profesional de los ciudadanos panameños

Abren convocatorias a becas exteriores
Freepik | Grupo de jóvenes universitarios reunidos estudiando.
Maribel Salomón
23 de octubre de 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó sobre la disponibilidad de becas internacionales dirigidas tanto al público general como a funcionarios públicos.

Según explicó Dagna Tejada, del Departamento de Becas y Movilidad Académica, todas las ofertas están disponibles en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la sección de becas, que cuenta con un buscador que permite filtrar los programas según el perfil del interesado.

“La plataforma incluye información detallada sobre modalidad de estudio (presencial o virtual), fechas de realización, requisitos y tiempo de vigencia de cada oferta”, destacó Tejada.

Actualmente, Panamá mantiene convenios de becas con diversos países: Alemania, Arabia Saudita, Bolivia, Chile, España, India, Singapur y los Países Bajos. Las becas son parciales o completas, dependiendo del programa y del país que las otorga. Entre las opciones destacan cursos de maestría, programas de investigación y estudios de licenciatura y doctorado.

Tags:
Becas
|
Ministerio de Relaciones Exteriores
|
Convocatoria
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR